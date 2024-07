Escl. Ds Sudtirol: «Giorgini al Palermo? Pura fantascienza»

«Giorgini al Palermo? Non ho una trattativa in piedi per la sua cessione. Ho sentito De Sanctis circa un mese fa, parlando anche di Giorgini. Ma che ci sia una trattativa in corso, mi sembra follia. È una cosa fantascientifica». Questo il pensiero ai microfoni di Ilovepalermocalcio.come di Paolo Bravo, direttore sportivo del Sudtirol, in merito a un imminente passaggio del difensore Andrea Giorgini in rosanero.

State parlando del giocatore con il Bari?

«Non ho parlato neanche con loro. Magalini non mi ha mai chiamato per lui. Sono voci che non rispecchiano la realtà. Giorgini è un giocatore giovane, forte e di prospettiva. Se qualcuno è interessato può chiamarmi per imbastire una trattativa».

Con De Sanctis avete parlato solo di lui o anche di altri calciatori?

«Loro hanno tante uscite e mi è stato chiesto se poteva interessarmi qualcuno. Al momento però non nutriamo interesse per i calciatori rosanero, soprattutto dal punto di vista finanziario».

Che campionato sarà per il Sudtirol?

«Sarà un campionato nel quale proveremo a salvarci all’ultima giornata o ai play-out. Questo sarà sempre l’obiettivo del Sudtirol».

