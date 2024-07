Giorgini, difensore di proprietà del Sudtirol, sembra essere in procinto di trasferirsi al Palermo, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. L’interesse del Bari per il giocatore è meno avanzato rispetto a quello del Palermo. La valutazione del Sudtirol per Giorgini si aggira tra i 700.000 e gli 800.000 euro.

