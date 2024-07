Il Cesena mette a segno un colpo in entrata. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com i bianconeri hanno trovato l’intesa per Marco Curto, difensore del Como che lascia il club lombardo dopo la promozione in Serie A ottenuta nella scorsa stagione. Intesa totale, Michele Mignani può dunque contare sul nuovo innesto per rendere più solido il suo reparto arretrato.

Continue Reading