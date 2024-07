La Cremonese guarda in casa Frosinone per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com i grigiorossi avrebbero messo gli occhi su Francesco Gelli, reduce dalla stagione in Serie A, culminata con la retrocessione, con la maglia ciociara. Il giocatore classe ’96 potrebbe essere un’idea concreta per il club lombardo: da capire se nelle prossime ore le società parleranno per intavolare la trattativa.

