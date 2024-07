Gds: “Palermo, si continua a lavorare con la Salernitana per la doppia operazione Ikwuemesi-Legowski”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con due nomi della Salernitana nel mirino di De Sanctis.

De Sanctis sta lavorando anche per potenziare la fascia sinistra. L’affondo per Carissoni del Cittadella non è ancora partito, così come quello per Ioannou, che però non dovrebbe più rientrare nel progetto tecnico del Como. A centrocampo, la situazione di Legowski è sotto monitoraggio: la Salernitana sta valutando se tenerlo, ma ha bisogno di monetizzare e attende la prossima mossa del Palermo.

Il ritorno di fiamma per Ferrari non è l’unico: anche il nome di Lapadula sembra tornato di moda. La concorrenza per il peruviano è fitta (Pisa, Brescia, Bari, Salernitana, Cesena e Reggiana), ma Palermo sarebbe la piazza più accreditata per ambire a traguardi di livello. Il Cagliari lo ha già sostituito con Piccoli (Atalanta) e attende solo la migliore offerta per dire addio all’attaccante che nel 2022/23 ha trascinato la squadra nel ritorno in Serie A.

Per il Palermo resta viva la pista che porta a Ikwuemesi, ritenuto sacrificabile dalla Salernitana. Tuttavia, l’accordo sulla formula non sarà semplice, poiché i campani vorrebbero cederlo a titolo definitivo, mentre il Palermo, memore di quanto avvenuto un anno fa con Valencia (che non superò le visite mediche), preferirebbe una soluzione a titolo temporaneo. Le parti continuano a trattare.