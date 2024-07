Palermo, per l’arrivo di Pierozzi ancora manca l’intesa: si lavora all’accordo con la Fiorentina

Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Gomis, Nikolaou ed Henry, il Palermo continua a lavorare per dare a Dionisi il rinforzo giusto per la fascia destra. Il profilo individuato è il classe 2001 Niccolò Pierozzi, in uscita dalla Fiorentina.

I due club, qualche giorno fa, sembravano aver trovato l’accordo sulle cifre per il trasferimento, ma stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, non è così perché c’è ancora qualcosa da limare per l’ok definitivo. Il Palermo ha messo sul piatto tre milioni di euro, cifra non ritenuta adeguata dal club viola, che vorrebbe qualcosa in più.

L’accordo, invece, è stato già trovato tra il Palermo e l’entourage del calciatore che firmerà un contratto di 4 anni e che, in questi giorni, si sta allenando a parte e non con la squadra viola che è in ritiro in vista del prossimo campionato.

L’innesto di Pierozzi permetterebbe al Palermo di cedere Buttaro e Graves e metterebbe a disposizione di Dionisi un terzino di spinta che conosce il campionato di Serie B, avendolo disputato da protagonista con la Reggina due stagioni fa, quando mise a referto trentaquattro presenze, 4 gol e due assist e che si giocherà il posto con Diakité