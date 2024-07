Ritiro Palermo, decimo giorno a Livigno: terminata la seduta pomeridiana (VIDEO)

E’ terminato l’allenamento pomeridiano del Palermo a Livigno nel decimo giorno di ritiro.

La sessione, iniziata alle 16.18 con i giocatori che scendevano in campo, ha visto i rosanero impegnati in un’intensa preparazione tecnica e tattica.

La seduta è iniziata alle 16.48 con una fase di attivazione, seguita da esercizi di riscaldamento a centrocampo sotto la guida di Dionisi. Già dalle 16.53, i giocatori si sono organizzati in piccoli gruppi, lavorando sull’incremento delle capacità individuali, essenziali per migliorare le prestazioni in campo.

Alle 17.01, si è notata l’assenza di Jacopo Segre, Leo Stulac, Sebastiano Desplanches e Filippo Ranocchia, che non hanno partecipato all’allenamento con i compagni. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali riguardo la loro assenza.

Il clou della sessione si è verificato alle 17.13, con un’esercitazione focalizzata sull’attacco contro la difesa, dove il gruppo “rosa” – composto da Peda, Ceccaroni, Nikolaou, Devetak, Broh, Damiani, Corona, Fella e Di Mariano con Henry in attacco – ha affrontato il “team arancione”, formato da Gomis, Diakité, Lucioni, Graves, Buttaro, Vasic, Gomes, Saric, Insigne, Brunori e Di Francesco.

Infine, alle 17.21, il tecnico Dionisi ha mischiato le carte, preparando la squadra per l’amichevole contro il Rapperswil, prevista per il 17 luglio alle ore 15.00. Questo incontro sarà fondamentale per testare le strategie e le combinazioni di gioco, così come per valutare le condizioni fisiche e tecniche dei giocatori.

