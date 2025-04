“Il mio ultimo torneo”: L’ITALIA DEL TENNIS PERDE ANCHE LUI | Si ritira sul più bello

Una brutta botta per il mondo del tennis, in particolar modo per quello italiano: anche lui si ritira sul più bello

Una di quelle notizie che, ovviamente, spiazzano il mondo del tennis. In particolar modo quello italiano che, nelle ultime ore, ha ricevuto una vera e propria batosta. Ovvero le dichiarazioni dell’atleta che ha annunciato il suo ritiro.

Un fulmine a ciel sereno non solo per gli amanti di questo sport, ma anche per coloro che lo animano a suon di dritti, rovesci ed ace. Il tennista ha annunciato il suo stop.

Una decisione inattesa e che, di conseguenza, mai nessuno si sarebbe aspettato. Le sue dichiarazioni, rilasciate al termine dell’incontro, hanno fatto letteralmente il giro del web in pochissimo tempo.

Nel frattempo sono già in molti, tra sostenitori ed amanti del tennis, che si stanno congratulando ugualmente con il tennista per quello che ha dato. Altri, invece, sperano di poterlo convincere in un ripensamento.

Tennis italiano sotto shock, l’atleta pronto a farsi da parte: “Il mio ultimo torneo”

Fabio Fognini inizia nel peggiore dei modi il torneo “Masters 1000” di Montecarlo. Il ligure, infatti, è stato eliminato al primo turno dall’argentino Francisco Cerundolo (22mo nel ranking). Una passeggiata per il sudamericano che ha vinto con il punteggio di 6-0, 6-3 in un match in cui il ligure ha mostrato tutte le sue difficoltà. Sia fisiche che dal punto di vista tennistiche ad alti livelli. Sembrano lontani quei tempi come, nel 2019, eliminò un certo Rafa Nadal in semifinale.

Una sconfitta che potrebbe condizionare non poco la sua carriera tennistica. Ricordiamo che l’organizzazione del torneo gli aveva conferito una “Wild Card”. Fognini, dopo il match, ha ammesso che questa potrebbe essere la sua ultima partecipazione all’importante torneo. Una partita a “senso unico” come affermato dallo stesso nativo di Sanremo. “Questo può essere il mio ultimo Montecarlo“. Dichiarazioni che sono uno shock per i suoi tifosi.

Tennis italiano sconvolto, l’atleta pronto a farsi da parte: c’è l’annuncio ufficiale

Un discorso, quello di Fognini, che ha voluto continuare in questo modo: “Non sono riuscito a giocare. In questo periodo il mio livello di tennis si è abbassato parecchio, faccio fatica a stare dietro a questo tipo di giocatori che hanno un altro ritmo. Bisogna accettarlo, ora è tempo per cercare di riprovarci di nuovo, poi non lo so“.

In conclusione ha rivelato: “In questo momento ho poco da dire, sono consapevole che essendo stato fuori così tanto tempo il mio livello è sceso parecchio. Si vedrà, bisogna accettarlo e cercare di riprovarci. Sennò vediamo, può essere questo il mio ultimo Montecarlo“.