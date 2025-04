Bari-Palermo, ufficiale: vietata la trasferta ai tifosi rosanero per rispetto del principio di reciprocità

È ufficiale: per Bari-Palermo, in programma venerdì sera al San Nicola, sarà vietata la trasferta ai tifosi rosanero. La decisione, presa dalle autorità competenti, rispetta il principio di reciprocità già applicato nella gara d’andata al Barbera, dove ai sostenitori biancorossi era stato impedito l’accesso. Una misura volta a evitare possibili tensioni, in un match delicato per la corsa ai playoff di Serie B.

