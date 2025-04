Bari-Palermo apre la 33ª giornata di Serie B: il match anche in modalità gratuita su DAZN

Sarà Bari-Palermo, in programma venerdì 11 aprile alle ore 20:30 allo stadio San Nicola, ad aprire ufficialmente la 33ª giornata di Serie BKT. La sfida sarà disponibile su DAZN anche in modalità gratuita, offrendo così un’opportunità a tutti gli appassionati di seguire il grande calcio senza costi.

All’andata furono i rosanero, guidati da Alessio Dionisi, ad imporsi sui biancorossi. Ora il Palermo arriva a Bari sulle ali dell’entusiasmo, dopo la netta vittoria contro la capolista Sassuolo e con la voglia di proseguire il proprio momento positivo in chiave playoff. Dall’altra parte, il Bari di Moreno Longo — attualmente nono in classifica, a pari punti con il Modena e distante quattro lunghezze proprio dal Palermo — è alla ricerca di una vittoria che manca ormai da febbraio.

Per chi non è ancora abbonato a DAZN, sarà possibile seguire gratuitamente la partita: basta collegarsi a dazn.com/home, cliccare su uno dei contenuti free disponibili in home page e registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per chi volesse invece accedere a tutta la Serie BKT su DAZN, è disponibile il pacchetto Goal Pass con diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass a pagamento anticipato (129 euro in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese con il piano Annuale dilazionato. Con Goal Pass, oltre a tutta la Serie BKT, si potrà vedere anche tre partite di Serie A Enilive per turno, il meglio di LALIGA EA SPORTS, Liga Portugal Betclic, la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

Una serata imperdibile per gli appassionati di calcio, tra ambizioni playoff e voglia di riscatto.