Bari-Palermo, i convocati di Dionisi: c’è anche il giovane Avena

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera contro il Bari, valido per la 33ª giornata di Serie B. Mister Alessio Dionisi ha scelto 20 calciatori per la delicata trasferta al San Nicola, con una sorpresa tra i convocati: si tratta di Pietro Avena, talento della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 18.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Desplanches, Audero, Sirigu

Difensori: Lund, Baniya, Diakité, Magnani, Buttaro, Pierozzi

Centrocampisti: Gomes, Ranocchia, Vasic, Verre, Blin, Avena

Attaccanti: Di Mariano, Insigne, Pohjanpalo, Henry, Le Douaron, Brunori

Il Palermo arriva alla sfida galvanizzato dalle recenti vittorie contro Salernitana e Sassuolo, ma dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, soprattutto in difesa. In questa ottica, l’inserimento di Avena rappresenta una risorsa in più per Dionisi, pronto a dare spazio ai giovani nel momento decisivo della stagione.

Fischio d’inizio domani sera alle 20:30 allo stadio San Nicola.