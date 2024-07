Ragazzo, per me puoi andare via: Antonio Conte glielo dice al primo allenamento | Cacciato dal Napoli

Altro calciatore fatto fuori da Antonio Conte. Il nuovo allenatore glielo dice in faccia in allenamento: cacciato da Napoli

Il Napoli di Antonio Conte inizia a prendere finalmente forma. Messi a posto i contratti di Di Lorenzo e a breve anche quello di Kvaratskhelia, il tecnico ha abbracciato il primo grande rinforzo in difesa. Buongiorno ha salutato i tifosi, e si metterà a breve a disposizione del mister per il ritiro estivo, una volta fatto ritorno dalle vacanze – prolungate per chi è stato impegnato a giugno e luglio con la nazionale.

Per continuare a piazzare colpi così importanti, il Napoli però adesso avrà la necessità di vendere. Su tutti si attende l’offerta giusta di Osimhen, che può partire in Premier, o verso Parigi, per una cifra mostruosa pari a 90 milioni. Questo sbloccherebbe il mercato in entrata, ma ci sono alcuni esuberi per i quali Conte ha già dato l’ok alla società per la loro cessione.

In difesa Conte può dire addio a una serie di calciatori, ai quali avrebbe già comunicato di non volere puntare su di loro il prossimo anno. Due squadre di Serie A avrebbero già chiesto informazioni.

Gli esuberi di Antonio Conte

Sono tre al momento, con il possibile approdo di Hermoso dall’Atletico Madrid, i partenti a Napoli. Tutti in difesa, a partire da Natan che non ha mai convinto, ma anche Juan Jesus non rientrerebbe nei piani del tecnico ex Inter e Juventus. Insieme ai due centrali, i queste ore Alfredo Pedullà ha fatto il nome di un altro calciatore arrivato nell’estate del 2022.

Stiamo parlando di Leo Ostigard, arrivato dalla Premier League per circa 6 milioni di euro, che ha fatto col tempo lievitare di qualche milione la sua valutazione. Il giocatore potrebbe portare soldi importanti nelle casse del Napoli per reinvestirli, e su di lui ci sarebbero già diverse squadre, anche dalla Serie A.

Ostigard, le possibili destinazioni

Secondo quanto riportato dal giornalista Pedullà tramite il suo sito, il norvegese sarebbe finito nel mirino di due squadre di Serie A. Il Torino e il Genoa sarebbero davanti a tutti per assicurarsi il numero 55 per la prossima stagione, e la sua valutazione al momento è di circa 8 milioni di euro.

Ostigard però potrebbe anche fare gola all’estero, ma in questo momento non sarebbero arrivate offerte concrete a Napoli. De Laurentiis avrebbe ricevuto in ogni caso l’ok di Conte per lasciarlo partire.