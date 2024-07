Gds: “Investimento significativo. Gomez in rosa, colpo del futuro”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Gomez, colpo messo a segno per il Palermo del futuro.

Il Palermo ha concluso il suo quarto colpo di mercato con l’acquisto del difensore argentino Valentin Gomez, classe 2003. Il club rosanero ha investito 10 milioni di euro, più 500 mila euro di bonus, nelle casse del Velez per assicurarsi uno dei giovani centrali di maggior profilo nel panorama sudamericano. Inoltre, il Velez si è riservato una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

La decisione di acquistare Gomez è arrivata grazie al lavoro di scouting internazionale del Palermo, che ha riconosciuto l’opportunità e non se l’è lasciata sfuggire. Questo investimento significativo per il futuro non ridurrà la capacità di spesa del Palermo per il mercato di questa stagione, ma si aggiungerà senza togliere nulla alle altre trattative in corso.

Il City Football Group, che sta lavorando al processo di crescita del Palermo, dimostra con questo acquisto una visione a lungo termine e una strategia anticipatoria. Gomez resterà in prestito al River Plate in Argentina, dove continuerà a svilupparsi e mantenere alto il proprio valore. Le sue prestazioni in Argentina e i risultati sportivi del Palermo nei prossimi 12 mesi saranno determinanti per il suo percorso tecnico.

Questa operazione segna un ritorno del Palermo verso il mercato sudamericano, come avveniva in passato con risultati molto positivi.

Escl. All. Velez: «Valentin Gomez ricorda Lisandro Martinez. Il futuro tra River e Palermo…»