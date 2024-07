Escl. All. Velez: «Valentin Gomez ricorda Lisandro Martinez. Il futuro tra River e Palermo…»

«Valentin è un giovane difensore centrale sinistro con una grande capacità di apprendimento e ampi margini di crescita. È un ragazzo che si applica molto tatticamente, ha un grande senso della posizione ed è molto abile nella gestione dei duelli. Sono veramente pochi gli aspetti sui quali deve lavorare ed è sempre molto bravo a supportare i compagni di reparto. Valentin è un giocatore destinato a crescere ancora». Questo le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com dell’allenatore del Velez, Sarsfield Gustavo Quinteros, sul difensore Valentin Gomez, destinato in futuro a vestire la maglia rosanero.

Cosa pensa della scelta di non andare subito in Europa, trasferendosi prima al River Plate?

«Credo che servirà molto. É un ragazzo che si allena al 100%, a cui piace imparare e crescere. Il calcio argentino é molto duro e difficile e gli servirà per arrivare in Europa di sicuro più preparato. Ha tutte le carte in regola per arrivarci».

Pensa che potrà fare bene al Palermo?

«Per il suo grado di preparazione, Gomez può fare bene in qualsiasi squadra della massima serie Argentina. L’esperienza che maturerà al River Plate lo preparerà ulteriormente per far valere al meglio le sue qualità al Palermo o in qualsiasi altro club europeo».

Per caratteristiche a chi possiamo paragonarlo?

«Per il modo di giocare e interpretare il ruolo, Valentin è simile a Lisandro Martinez del Manchester United e della selezione argentina. Non gli somiglia fisicamente ma ha caratteristiche simili. Non vedo similitudini con altri calciatori in questo momento».

