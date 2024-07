Schira: “Reggiana, trattativa in chiusura per Distefano”

La Reggiana sta per mettere a segno un colpo in entrata. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo “X”, gli emiliani hanno quasi raggiunto l’intesa con la Fiorentina per Filippo Distefano, giovane attaccante reduce dall’esperienza in prestito con la maglia della Ternana. Dopo i 7 gol realizzati in 32 presenze nell’ultima stagione, il giovane classe 2003 si prepara dunque a tornare in cadetteria.

Continue Reading