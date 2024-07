Salernitana: tensioni coi tifosi dopo la sconfitta in amichevole contro il Volos (VIDEO)

Passo indietro per la Salernitana nel ritiro di Rivisondoli. Nell’amichevole odierna, la squadra di Martusciello è stata piegata 1-0 dai greci del Volos. In cantiere aperto, i granata hanno sofferto una formazione sicuramente più avanti nella preparazione.

Attimi di tensione sugli spalti, con alcuni scambi di vedute piuttosto accesi. La situazione è rientrata nella norma grazie all’intervento di tre agenti di polizia. L’appello dei tifosi non cambia: “Andate via da Salerno, il presidente spenda per riportarci dove ci ha preso”

Inoltre c’è stato anche un battibecco a distanza tra alcuni tifosi e Lovato che voleva difendere Simy dalle critiche piovute dagli spalti dello stadio di Rivisondoli.