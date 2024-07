Gds: “Palermo. È calda l’asse con il Sudamerica, le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e l’asse caldo con il Sudamerica.

Dopo un inizio settimana movimentato con due nuovi arrivi (Nikolaou e Henry) e tre partenze (Soleri, Aurelio e Pigliacelli), la situazione in casa Palermo sembra essersi leggermente calmata. Tuttavia, il direttore sportivo De Sanctis continua a lavorare per rinforzare una squadra che ha mostrato difficoltà strutturali nelle prime due settimane di ritiro, simili a quelle evidenziate la scorsa stagione. Contro il Monza, il Palermo sarà ancora una volta senza un terzino sinistro per la terza amichevole consecutiva, e gli infortuni continuano a essere un problema.

De Sanctis sta esplorando sia il mercato italiano che quello estero per migliorare la qualità della squadra. Particolarmente interessante è l’asse con il Sudamerica, dove il Palermo è interessato non solo a Valentin Gomez ma anche ad altri due profili. Il primo è Agustin Martegani del San Lorenzo, che ha dato la disponibilità al trasferimento e aspetta solo un’azione concreta dal Palermo. Il secondo è Rodriguez del Peñarol, difensore centrale classe 2000 con passaporto italiano, che ha giocato 35 partite in tre anni con il River Plate.

Un altro nome sul taccuino di De Sanctis è Ajdin Hrustic del Verona. L’australiano, classe 1996, è reduce da un prestito all’Heracles in Olanda e non rientra nei piani del Verona, che lo ha escluso dal ritiro di Folgaria. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni senza ostacoli significativi da parte del Verona. Hrustic ha anche militato nell’Eintracht Francoforte, con cui ha vinto l’Europa League nel 2022, ma la sua esperienza al Verona è stata limitata a sole sei apparizioni in 18 mesi. Il Palermo sta anche discutendo con il Verona per Federico Ceccherini, sebbene l’ex Karagumruk sia nel mirino della Sampdoria, che punta a tornare in Serie A.

Il Palermo attende inoltre il via libera per Niccolò Pierozzi della Fiorentina, mentre l’interesse per Giorgini del Südtirol sembra essersi raffreddato. Il club continua a cercare un terzino sinistro, ma la soluzione Carissoni (Cittadella) non convince pienamente e quella Ioannou (Como) non entusiasma. Perciò, la pista estera sta prendendo sempre più quota.