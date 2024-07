Gds: “Palermo, in attacco Lapadula solo in caso di addio Brunori”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul futuro di Brunori.

In attacco, il Palermo ha due nomi principali nel mirino. Stredair Appuah del Nantes è una soluzione interessante, anche se su di lui c’è un forte interesse da parte del Venezia e di alcuni club inglesi. Gianluca Lapadula del Cagliari è l’opzione di esperienza che potrebbe garantire più gol e fungere da valida alternativa a Brunori (o sostituto se Brunori decidesse di proseguire la carriera lontano da Palermo), soprattutto in un sistema di gioco offensivo come quello di Dionisi.

L’alternativa a Lapadula, che piace a diverse squadre di Serie B, è Ikwuemesi della Salernitana. Tuttavia, Ikwuemesi ha ricevuto un’offerta anche dai belgi del Leuven, ex squadra del nuovo attaccante rosanero Henry.

Con la Salernitana, il direttore sportivo De Sanctis sta anche discutendo di Mateusz Legowski. Nonostante goda della stima del tecnico Martusciello, Legowski è considerato tra i sacrificabili dalla società a causa del suo alto valore di mercato, stimato tra i 2 e i 3 milioni di euro.