Gds: “Palermo, alle 16.30 il test contro il Monza. Lesioni per Segre e Stulac”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’amichevole del Palermo contro il Monza.

Ritiro Palermo, l’amichevole contro il Monza in diretta tv

Infortuni di Stulac e Segre

Gli esami medici effettuati su Leo Stulac e Jacopo Segre hanno rivelato:

Stulac: Lesione al retto femorale di primo grado. Nonostante non sia grave, richiederà un periodo di recupero di circa 15 giorni, salvo complicazioni.

Segre: Piccola lesione al crociato posteriore del ginocchio, che causa un versamento articolare. Il recupero sarà più lungo e dipenderà dalla cicatrizzazione della lesione, gestita giorno per giorno.

Entrambi i giocatori stanno lavorando a parte e non saranno disponibili nel breve termine. Lo staff medico del Palermo è già al lavoro per favorire il loro rientro in gruppo il più presto possibile.

Prossimo Test Amichevole contro il Monza

Oggi pomeriggio, con calcio d’inizio previsto per le 16:30, il Palermo affronterà il Monza nel terzo test stagionale. Questa partita sarà il primo confronto di alto livello e l’ultimo dell’esperienza in quel di Livigno.

Disponibilità della Rosa

Indisponibili: Stulac e Segre non saranno sicuramente disponibili per la partita contro il Monza.

Recuperati: Ranocchia e Desplanches sono tornati in gruppo, ma probabilmente non partiranno titolari.

Curiosità: Gomis sarà il titolare tra i pali. Si osserva con interesse la possibile partecipazione di Nikolaou e Henry, sebbene entrambi siano stati integrati nel gruppo da pochi giorni. Nikolaou potrebbe giocare solo per pochi minuti per valutare la sua condizione atletica, e Henry è pronto per esordire con la maglia del Palermo. Questa partita non sarà decisiva per il Palermo, ma dopo la sconfitta contro il Rapperswil, ci si aspetta almeno una reazione di orgoglio.