Il Monza e il Palermo si sfideranno in amichevole al Campo Sportivo di Temù (Brescia), nei pressi di Ponte di Legno, sabato 20 luglio alle ore 16:30. Per chi si chiedeva se la partita sarà trasmessa in televisione, la risposta è sì: la gara tra Monza e Palermo verrà mandata in onda in diretta su Sportitalia. Questa informazione è stata comunicata ieri dal direttore Michele Criscitiello durante una trasmissione dedicata al mercato.

