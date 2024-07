Gds: “Doppia cifra e Palermo in A. Di Francesco vuole tutto”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulle parole rilasciate ieri in conferenza stampa da Federico Di Francesco.

L’operazione riscatto del Palermo passa attraverso la conferma di alcuni giocatori chiave, tra cui Federico Di Francesco. La stagione precedente ha visto Di Francesco contribuire, ma con alti e bassi, in linea con il rendimento complessivo della squadra. In Serie B, per raggiungere l’obiettivo della promozione, è fondamentale la continuità. Di Francesco ha sottolineato l’importanza di fare meglio della stagione passata, riconoscendo che la delusione dei play-off è stata pesante, ma è stata superata. Durante la conferenza stampa a Livigno, Di Francesco ha parlato delle buone sensazioni dopo la vittoria contro la Sampdoria e della necessità di imparare dagli errori per trovare continuità.

Dal punto di vista personale, Di Francesco ha il vantaggio di essere con il gruppo sin dall’inizio della stagione, a differenza dell’anno precedente quando è arrivato alla fine del mercato e ha subito un infortunio a novembre. Questo ha influito sulla sua condizione, ma nel girone di ritorno ha giocato alcune buone partite. Ora, con una maggiore conoscenza dei compagni e della società, e una buona ambientazione a Palermo con la sua famiglia, Di Francesco è convinto di poter dare di più. Si considera autocritico e severo con se stesso, e sente una maggiore responsabilità all’interno dello spogliatoio, anche per aiutare i compagni più giovani.

La scorsa stagione ha totalizzato 33 presenze, segnando 5 gol e fornendo 2 assist, ma ritiene di poter migliorare questi numeri. L’arrivo di Dionisi come allenatore del Palermo potrebbe favorirlo, grazie al gioco offensivo che Dionisi promuove. Di Francesco apprezza la metodologia di lavoro di Dionisi, che prevede molte esercitazioni col pallone, creando un ambiente positivo e promettente per la stagione. Anche se il Palermo giocherà le prime tre giornate fuori casa a causa dei lavori allo stadio Barbera, Di Francesco non è preoccupato e si sente pronto per affrontare la sfida.