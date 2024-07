Gds: “Palermo, domani c’è il primo test amichevole. La probabile formazione”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul primo test amichevole in programma domani per il Palermo.

C’è grande attesa per la prima amichevole del Palermo, in programma domani alle 15 presso il campo del Centro Preparazione Olimpica Aquagranda di Livigno. I rosanero affronteranno una rappresentativa dilettantistica della provincia di Sondrio, composta principalmente da giocatori di squadre di Eccellenza. Sebbene non possa essere considerato un test attendibile, sarà comunque utile per l’allenatore Dionisi e il suo staff per valutare la squadra.

Gli infortunati Desplanches e Ceccaroni non saranno disponibili, e i nazionali Lund e Desplanches non sono ancora aggregati. Inoltre, Soleri e Aurelio sono partiti, e diversi giocatori (Pigliacelli, Buttaro, Damiani, Broh, Fella e Corona) sono destinati a lasciare la squadra prima della fine del mercato. Dionisi avrà dunque poche alternative a disposizione e ruoterà tutti i giocatori disponibili, anche perché negli ultimi giorni i preparatori atletici hanno lavorato intensamente per mettere benzina nelle gambe dei giocatori.

Provando a immaginare una formazione iniziale, Gomis sarà il portiere, con Diakité a destra, e due tra Lucioni, Graves e Peda al centro della difesa; Buttaro potrebbe giocare a sinistra. Il centrocampo è il reparto più completo numericamente e quello che verrà maggiormente attenzionato da Dionisi: Gomes e Stulac dovrebbero alternarsi davanti alla difesa, con Ranocchia e Saric come mezzali di sinistra, e Segre e Vasic come mezzali di destra, probabilmente giocando un tempo ciascuno. Davanti, con Brunori, giocheranno Di Francesco e uno tra Insigne e Di Mariano.

Ieri i rosanero sono tornati a sostenere due allenamenti giornalieri, dopo il pomeriggio libero concesso da Dionisi mercoledì. A bordo campo, oltre al direttore sportivo De Sanctis e al suo braccio destro Migliaccio, c’era anche Bigon, che a fine giornata si è intrattenuto con il giovane Vasic, insieme a Dionisi. Pigliacelli, sia nella seduta mattutina che in quella pomeridiana, ha svolto solo la prima parte dell’allenamento con il preparatore dei portieri Nanni, rientrando anticipatamente negli spogliatoi rispetto ai colleghi, per evitare rischi in vista della sua cessione.