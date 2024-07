Gds: “Soleri e Aurelio passano ai saluti. Palermo, Dionisi aspetta Henry e Nikolaou”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che saluta Aurelio e Soleri ed è pronto ad accogliere Henry e Nikolaou.

Sono giorni intensi di movimenti in casa Palermo, sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di rinnovare l’organico e alzare il livello della squadra rispetto agli ultimi due anni. Per dare una svolta, si è deciso di separarsi da tre giocatori chiave della prima fase sotto la gestione del City Football Group: Soleri, Aurelio e Pigliacelli stanno per lasciare il club.

Soleri e Aurelio hanno effettuato ieri le visite mediche con lo Spezia, dopo aver lasciato Livigno mercoledì sera. Soleri si trasferisce a titolo definitivo, chiudendo un ciclo di tre anni a Palermo caratterizzato da prestazioni altalenanti, mentre Aurelio si sposta in prestito con diritto di riscatto. La partenza di Aurelio era attesa dopo il rientro di Lund, ma l’operazione con lo Spezia è stata accelerata. Aurelio lascia Palermo dopo un anno e mezzo difficile, soprattutto dal punto di vista tattico.

Anche Pigliacelli è prossimo alla partenza, con il via libera da Manchester per il suo trasferimento al Catanzaro, dove firmerà un contratto biennale. Ieri, Pigliacelli ha svolto solo la prima parte dell’allenamento mattutino con il gruppo, allenandosi poi individualmente in vista del trasferimento. Le visite mediche sono previste tra oggi e domani.

Nel frattempo, il Palermo accoglierà un nuovo innesto: Nikolaou, che ha già effettuato le visite mediche, dovrebbe essere ufficializzato entro oggi o domani. Il difensore greco è stato scelto per rinforzare una difesa che ha mostrato troppa fragilità nella stagione 2023/24. In attacco, si stanno definendo gli ultimi dettagli per l’acquisto di Henry dal Verona, escluso dal ritiro per velocizzare la trattativa. Il Palermo punta ad avere Henry come sostituto di Soleri il prima possibile. Inoltre, il trasferimento di Pierozzi dalla Fiorentina è quasi completato, con l’accordo tra i club che verrà finalizzato subito dopo l’affare per Henry.