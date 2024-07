Gds: “Palermo, continuano le grandi manovre di mercato. Ceccaroni e Brunori…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su alcune manovre di mercato del Palermo.

Una volta sistemate le entrate e le uscite più urgenti, il direttore sportivo De Sanctis si concentrerà sul rafforzamento della retroguardia del Palermo. I nomi più intriganti per la difesa sono quelli di Ceccherini del Verona e Romagnoli del Frosinone. Quest’ultimo ha già lavorato con Dionisi durante la stagione 2020/21 all’Empoli e ha alle spalle quattro promozioni in carriera con Pescara nel 2012, Carpi nel 2015, Brescia nel 2019 e appunto Empoli.

Il rinnovamento della difesa potrebbe portare a una o due uscite. Attualmente, il più a rischio è Nedelcearu, mentre Lucioni è considerato un punto fermo del progetto tecnico, a meno che non chieda lui stesso di partire. Graves, grazie alla sua versatilità, e Peda, che sta cercando di mettersi in luce durante il ritiro, potrebbero restare in squadra. Per quanto riguarda Ceccaroni, le valutazioni continueranno nelle prossime settimane; se si decidesse di sacrificarlo, De Sanctis cercherebbe un nuovo centrale mancino, dato che sia Ceccherini che Romagnoli sono destri.

In attacco, oltre all’arrivo di Henry, la pista che porta a Mendes non è ancora tramontata. I numerosi dubbi su Brunori e la necessità di avere almeno tre punte in organico potrebbero riaprire i dialoghi con l’Ascoli, a meno che qualche altra squadra non anticipi il Palermo nelle trattative.