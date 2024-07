Gds: “Palermo, ancora slot liberi nella lista «over»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e gli slot liberi tra gli over.

Il mercato in Serie B è anche un gioco di incastri tra liste “over”, “under” e bandiere. Sebbene sia presto per fare troppi ragionamenti, considerato che il mercato è ancora lungo, è certo che il nuovo direttore sportivo De Sanctis abbia una sorta di griglia in mano per cercare di fare quadrare non solo i conti economici ma anche quelli anagrafici. Da questa stagione, gli “under” sono i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi, condizione che ha cambiato la lista per diversi elementi in rosa come Diakité e Gomes.

Attualmente, nella rosa a disposizione di Dionisi, gli “over” sono 14, su un limite di 18, considerando i calciatori per i quali non ci sono trattative concrete per la cessione. Questo numero però aumenterà a breve con gli arrivi ormai certi di Nikolaou e Henry, portando il totale a 16. Non sono stati considerati Broh, Damiani e Fella, che sono tutti e tre in uscita dal club rosanero ma ancora presenti in ritiro, e che farebbero salire il conteggio a 19.

Gli “under” attualmente sono sette, tra cui Desplanches e Nespola, che potrebbe restare come terzo portiere. A questi si aggiungerà presto anche Pierozzi, classe 2001, in arrivo dalla Fiorentina. De Sanctis sta lavorando per creare il giusto mix tra esperienza e gioventù, tenendo conto di nomi, numeri e date di nascita, poiché il mercato si sviluppa anche in base alle liste.