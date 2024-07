Gds: “Palermo Festino, due giorni senza la Ztl”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul festino di Santa Rosalia.

La Regione Siciliana ha stanziato mezzo milione di euro a sostegno del Festino di Santa Rosalia. Nel frattempo, il Comune di Palermo continua a implementare misure per potenziare i servizi di trasporto e migliorare il flusso del traffico. I commercianti del Cassaro, in segno di speranza e abbondanza, hanno chiesto che le luminarie rimangano installate e accese fino a settembre.

A tre giorni dall’evento clou del corteo che celebrerà i 400 anni dal ritrovamento delle ossa di Santa Rosalia, i preparativi sono in pieno svolgimento. L’area della Mobilità ha emesso un’ordinanza che sospende la zona a traffico limitato (ZTL) per sabato e domenica, eliminando le limitazioni al transito nel centro. Inoltre, altre ordinanze hanno istituito divieti di sosta e interdizioni all’accesso nelle zone dove si svolgerà la kermesse, con l’inversione del senso di marcia in via Cadorna e il divieto di sosta in un centinaio di strade dalle 7 del 14 luglio alle 24 del 15 luglio. È previsto anche lo stop a bici e monopattini nel centro storico. Domani ci saranno chiusure temporanee per consentire il trasporto del carro dalla Fiera a Piazza del Parlamento, la prima tappa dello spettacolo.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato che la Regione supporterà l’organizzazione del Festino con un contributo di 500 mila euro, suddivisi tra l’assessorato regionale del Turismo (400 mila euro) e quello delle Attività produttive (quasi 100 mila euro). Schifani ha sottolineato l’impegno del governo regionale per garantire che questa straordinaria celebrazione, simbolo di fede e unità, sia indimenticabile, ricca di iniziative culturali, religiose e artistiche.

I commercianti del Cassaro, coinvolti nel percorso del corteo trionfale organizzato dall’agenzia internazionale di Marco Balich, chiedono che le luminarie rimangano accese fino all’8 settembre per dare luce e speranza al centro storico. Doriana Ribaudo, vicepresidente Fipe, Gaetano Romerez, responsabile centro storico Fipe, Danilo Sciarrino, presidente Cassaro d’amare, e Giovanna Analdi, presidente Cassaro Alto, hanno espresso il desiderio che la storica via della città, spesso trascurata, rimanga in primo piano anche dopo il Festino. Chiedono maggiore attenzione per la normalità quotidiana in termini di ordine, pulizia, sicurezza e decoro, e che le bellissime luci rimangano accese per restituire dignità e rafforzare l’identità storica del Cassaro.