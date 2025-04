ULTIM’ORA – “Troppi errori arbitrali, noi non giochiamo”: clamoroso, le due squadre rinunciano alla partita

Le due squadre prendono una decisione importante, non hanno intenzione di scendere in campo: rinunciano a giocare

La stagione calcistica sta per andare verso la conclusione. Nulla è ancora scritto. Solamente pochi i verdetti ufficiali. Nelle ultime ore, però, qualcosa di importante potrebbe seriamente stravolgere il campionato.

Una decisione importante non una ma di ben due squadre. Le stesse che, in merito ai troppi errori arbitrali ricevuti nelle ultime gare, ha deciso di non giocare più. Sì, un rifiuto ufficiale. A tutti gli effetti.

Una protesta, nella maniera più civile possibile, contro gli arbitraggi (a quanto pare discutibili) e soprattutto alle dure sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

Una vicenda che, con il passare delle ore, ha immediatamente fatto il giro della rete ed ha catturato l’attenzione di tutti gli amanti del calcio. Un episodio che sta continuando a far discutere.

Le due squadre rifiutano di giocare, decisione ufficiale: cosa sta succedendo

Una assurda vicenda quella che arriva dalla Liguria e che vede come protagoniste (o in questo caso vittime) ben due squadre: Torriglia e Sant’Eusebio, appartenenti al campionato di Seconda Categoria, girone “D”. Cosa è successo? Le due squadre hanno deciso di non giocare per ben tre minuti e di rimanere “fermi”. Immobili. Nel vero senso della parola. La partita si è disputata ed ha visto trionfare i padroni di casa per 5-1. Anche se il risultato è passato in secondo piano. Il motivo di questa decisione?

La sanzione inflitta (e considerata esagerata) nei confronti dell’estremo difensore della squadra locale, Stefano Bernini. Quest’ultimo, infatti, è stato squalificato per ben due anni. Il portiere è accusato di aver spinto il direttore di gara. Società che, però, dopo aver letto il referito di gara ha respinto le accuse. Il Torriglia, successivamente, ha voluto esternare il proprio pensiero con un messaggio che ha pubblicato sui social network.

La decisione della società fa discutere, dura nota del club: il comunicato ufficiale

Questa è la nota ufficiale del Torriglia Calcio: “Il risultato passa in secondo piano. Ringraziamo gli amici del Sant’Eusebio con i quali abbiamo ideato questa protesta civile dopo i gravi errori arbitrali delle ultime settimane e per le sconcertanti decisioni del Giudice Sportivo“.

In conclusione: “Troppe volte abbiamo subito passivamente decisioni discutibili, è arrivato il momento che tutte le Società, compatte, chiedano maggiori tutele a propria difesa e a favore dei reali protagonisti dei campionati dilettantistici”.