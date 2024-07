Gds: “Palermo. In città Federer, la stella del tennis”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma so Federer avvistato a Palermo.

Roger Federer è arrivato in Sicilia per trascorrere le sue vacanze, dopo essere stato avvistato al concerto dei Coldplay a Roma. Durante il concerto all’Olimpico, quando è apparso sui maxi schermi, il pubblico ha accolto con un’ovazione l’ex numero uno del tennis mondiale, e Chris Martin, frontman del gruppo inglese, gli ha dedicato alcuni versi.

All’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, il tennista svizzero non è passato inosservato ed è stato fotografato in bermuda e t-shirt bianca. Poco dopo, sulla pagina Facebook dello scalo aeroportuale è apparso un post: “Benvenuto all’aeroporto di Palermo a Roger Federer, uno dei più grandi tennisti della storia in vacanza in Sicilia”.