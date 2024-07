Gds: “Palermo in ritiro. Oggi giornata di riposo, domani arriva Devetak”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e il giorno di riposo in quel di Livigno.

Il gol più bello della partita? Quello di Buttaro. Non è stato Brunori, Ranocchia o Di Francesco, ma inaspettatamente il difensore romano a segnare il gol che ha strappato gli applausi dei trecento tifosi presenti sugli spalti del campo di Livigno. Buttaro ha segnato con un tiro a giro sul palo più lontano, entrando in area da sinistra dopo aver scartato un avversario, un gol alla Del Piero.

Questa prodezza potrebbe convincere Dionisi a dargli un’altra chance in rosanero. L’ex terzino della Primavera della Roma si sta impegnando al massimo, indipendentemente da quello che sarà il suo futuro. Ieri Dionisi lo ha impiegato per novanta minuti da terzino sinistro e Buttaro ha fatto la sua parte senza esitazioni, ricoprendo un ruolo non suo dall’inizio del ritiro, dato che in organico al momento non c’è un esterno basso mancino (Aurelio è andato via e Lund non si è ancora aggregato ai compagni).

Da domani Dionisi avrà anche Devetak, rientrato dal prestito all’NK Istra, anche se destinato a non rimanere. Oggi la squadra ha una giornata di riposo e tornerà al lavoro domani mattina, quando in gruppo dovrebbe esserci anche Nikolaou. Mercoledì, sempre a Livigno, è in programma la seconda amichevole del ritiro contro gli svizzeri del Rapperswil, una squadra di terza divisione.