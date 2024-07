Gds: “Palermo, dieci gol per il battesimo. Dionisi: «Ho avuto buone risposte»”

Doppiette per Insigne e Corona, a segno pure Brunori. Botta a un ginocchio per Segre

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sull’amichevole vinta ieri dal Palermo contro il Sondrio.

Il Palermo ha iniziato la nuova stagione con una vittoria per 10-0 nella prima amichevole, un test utile per il tecnico Dionisi e il suo staff, anche se l’avversario era di modesta caratura. Davanti a circa trecento tifosi, principalmente palermitani residenti al Nord, i rosanero hanno fatto il loro dovere, mostrando qualche buona trama, anche se è ancora presto per esprimere giudizi, considerando che la squadra è incompleta e ci sono assenze significative come quelle degli infortunati Ceccaroni e Desplanches.

Il tecnico Dionisi ha apprezzato lo spirito di squadra, sottolineando la necessità di considerare il livello dell’avversario. Tra i marcatori, Ranocchia ha inaugurato la serie di gol con un sinistro deviato su assist di Di Mariano. Brunori ha raddoppiato con un preciso destro dal limite, ma non si è soffermato con i tifosi dopo il match, forse per evitare domande sul suo futuro. Insigne ha realizzato due reti in due minuti, una su rigore e l’altra con un bel sinistro al volo.

Nella ripresa, Dionisi ha cambiato sette giocatori su undici. Gli avversari hanno impegnato Gomis, che ha respinto un tiro ravvicinato. Corona ha segnato su assist di Di Mariano, che poco dopo ha trovato la rete con un tiro da fuori. Fella ha messo a segno il settimo gol del pomeriggio, seguito da Di Francesco che ha corretto al volo una corta respinta del portiere. Allo scadere, Buttaro ha segnato con un tiro a giro e Corona ha chiuso con un diagonale mancino.

Unico momento di apprensione è stato per Segre, uscito per una botta al ginocchio, ma Dionisi ha rassicurato che non dovrebbe essere nulla di grave. Dionisi ha utilizzato tutti gli uomini a disposizione, compresi quelli destinati a partire.