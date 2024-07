Gds: “Palermo, Ceccherini in pole per la difesa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo, in particolar modo su Ceccherini.

Palermo, per quanto riguarda la difesa, la trattativa con il Verona per Ceccherini prosegue a piccoli passi, ma non c’è dubbio che al momento sia lui il preferito per rinforzare la retroguardia del Palermo. De Sanctis lo ha individuato come obiettivo durante la trattativa per Henry e sta studiando con il club scaligero la formula migliore per il trasferimento.

Più defilato è Romagnoli, per il quale la Sampdoria resta in pole position, ma il club genovese non può tesserarlo senza prima effettuare qualche cessione. Di conseguenza, il Palermo rimane alla finestra, pronto a cogliere eventuali opportunità.

Escl. Palermo: occhi sul difensore dell’Hellas Verona Federico Ceccherini