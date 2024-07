Gds: “Palermo, De Sanctis vuole tre calciatori della Salernitana”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con De Sanctis che ha messo gli occhi su tre calciatori della Salernitana.

Le prossime mosse di Morgan De Sanctis potrebbero coinvolgere alcuni dei giocatori che ha portato alla Salernitana durante il suo passato recente. Il club campano è in una fase di profonda ristrutturazione e sta considerando di cambiare un numero significativo di giocatori rispetto alla stagione appena conclusa. Nel dialogo intavolato da De Sanctis con la sua ex squadra si è parlato di tre giocatori: l’attaccante Ikwuemesi, il centrocampista Legowski e il terzino sinistro Bradaric.

L’interlocuzione su Bradaric è stata subito interrotta, poiché non rientra tra le priorità del Palermo: il suo ingaggio è troppo alto (vicino al milione di euro) e le sue caratteristiche non sono quelle di cui Dionisi ha bisogno. Per gli altri due giocatori, entrambi under (Ikwuemesi è del 2001, Legowski del 2003), è probabile che le trattative continuino.

Il nigeriano Ikwuemesi sarebbe un profilo versatile per l’attacco grazie alla sua capacità di giocare sia come punta che come esterno. Il polacco Legowski, invece, è un regista puro e ha un prezzo decisamente più abbordabile rispetto a Mazzitelli.