Gds: “Palermo, il weekend più lungo di De Sanctis”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Il weekend di Morgan De Sanctis, nuovo direttore sportivo del Palermo, è stato particolarmente intenso. Dall’approdo in rosanero, De Sanctis ha lavorato senza sosta su varie trattative, sia in entrata che in uscita. Durante la prima amichevole estiva della squadra, il direttore sportivo ha continuato a lavorare sul mercato, mantenendo l’attenzione su diversi giocatori che ha già conosciuto nel calcio italiano.

Ad una settimana dall’arrivo a Livigno, il Palermo ha già visto alcuni cambiamenti significativi: tre nuovi innesti e tre partenze. Sabato scorso è arrivato il portiere Gomis, mentre ieri mattina si è unito alla squadra Nikolaou, che ha lasciato i suoi ex compagni e Dionisi per allenarsi in palestra. La sua ufficializzazione dallo Spezia è attesa per oggi, mentre domani dovrebbe essere il turno di Henry, che ha completato le visite mediche ed è atteso in Valtellina per iniziare una nuova avventura dopo due anni difficili a Verona. Il terzo nuovo acquisto dovrebbe essere completato nei primi giorni della prossima settimana: l’accordo con la Fiorentina per Pierozzi è praticamente chiuso per circa 3 milioni di euro. Non appena saranno sistemati gli ultimi dettagli, il giocatore potrà sostenere i test medici con il Palermo e diventare una nuova opzione per Dionisi come terzino destro.

Anche sul fronte delle cessioni, De Sanctis ha lavorato intensamente: Soleri, Aurelio e Pigliacelli, che erano arrivati a Livigno domenica scorsa, hanno già salutato la squadra. Soleri e Aurelio sono stati ceduti allo Spezia nell’ambito dell’affare Nikolaou, mentre Pigliacelli ha lasciato la Valtellina ieri mattina per unirsi al Catanzaro. Dopo le visite mediche e la firma, Pigliacelli sarà il nuovo portiere del Catanzaro per i prossimi due anni, con un’opzione per il terzo anno. Il Palermo contribuirà in parte all’ingaggio del giocatore con un versamento di 180 mila euro, e riceverà una quota di 40 mila euro se il Catanzaro finirà tra i primi dieci posti in classifica.