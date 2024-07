Corriere dello Sport: “Como, Varane ok ora Pau e Sanchez. Cagliari: Semper. Le trattative del giorno in Serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Un mercato in salsa spagnola, che segue le indicazioni di Cesc Fabregas (37), vero regista delle operazioni del Como nell’anno della promozione e del grande ritorno in A. Ecco quindi Pepe Reina (41) con Alberto Moreno (32) in attesa di Pau Lopez (29), Raphael Varane (31) e Rodri Sanchez (24). Tutti nomi richiesti dal tecnico iberico e con cui l’allenatore ha parlato più volte telefonicamente, ribadendo le ambizioni e i progetti del club. Pau Lopez di fatto è pronto: è d’accordo con i lariani, i due club stanno definendo le condizioni del riscatto sui 5 milioni di euro con il Marsiglia che ha già individuato il suo sostituto.

ECCO VARANE. Vicinissimi anche Rodri Sanchez (è fissato per lunedì l’appuntamento con il Real Betis) e Varane: quest’ultimo ha già dato l’ok al contratto di due anni, pronto a sbarcare in Italia. Secondo i piani, nei prossimi giorni verranno quindi approfonditi i dettagli e organizzate le visite mediche del centrale francese. Il transalpino ha trascorso tempo fa un week end a Como e si è confrontato più volte con Fabregas, studiando la squadra e il suo ruolo all’interno della formazione azzurra. Tornando a Pepe Reina, lo spagnolo ha detto sì ad un contratto di un anno. Intanto il Venezia ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Gaetano Oristanio (21). L’ormai ex fantasista dell’Inter ha firmato un contratto fino al 2029. Non solo: Eusebio Di Francesco (54) spera sempre di poter arrivare allo juventino Hans Nicolussi Caviglia (24). Di fatto la trattativa tra le due società è partita, ma servirà ancora pazientare per l’eventuale accordo.

DOPPIO ARRIVO. In attesa di Nadir Zortea (25) e Roberto Piccoli (23), per i quali c’è un accordo con l’Atalanta, il Cagliari continua a pensare a Adrian Semper (26) del Como. Valutato circa 4 milioni di euro, l’estremo difensore croato è da tempo uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza rossoblù, ma per entrare nel vivo delle discussioni servirà prima l’uscita di Simone Scuffet (28). Non cambiano poi i piani su Gianluca Gaetano (24), che il club di Tommaso Giulini vorrebbe acquistare a titolo definitivo, anche se ieri Antonio Conte (54) ha dichiarato di «volerlo scoprire». «Lo vedo bene», le sue parole. Per le corsie, piace invece sempre Bartosz Bereszynski (32) rientrato alla Sampdoria dopo il prestito in Toscana. L’Empoli è sempre in trattativa per l’olandese Maarten Paes (26), mentre per l’attacco è tutto ok con Sebastiano Esposito (22) dell’Inter.

Passiamo all’Atalanta, sempre focalizzata sui centrocampisti. Oltre a Marco Brescianini (24) del Frosinone, i nerazzurri trattano Matt O’Riley (23), valutato dal Celtic circa 20 milioni di euro. L’ultima offerta dei nerazzurri è stata sui 15 milioni. Pillone finali. Dopo il no del Paok all’ultima offerta per Dominik Kotarski (24), il Genoa potrebbe decidere di chiudere per Leo Roman (24), che è sempre stato un valido piano b per la porta. L’attaccante Patrick Cutrone (26) ha rinnovato il contratto con il Como fino al 2028. Mattia Zanotti (21) è ufficiale al Lugano per 2 milioni di euro.