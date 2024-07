Corriere dello Sport: “Volpe al Catanzaro. Pedro Mendes andrà al Modena. Le trattative del giorno in Serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il Cosenza ha ufficializzato altri due arrivi: Gabriele Baldi , portiere classe 2004 proveniente dal Giugliano, e Gianmarco Begheldo , trequartista classe 2003, ultime due stagioni nella Virtus Verona (30 presenze e 2 reti tra coppa e campionato) dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Padova. I due nuovi rossoblù dopo l’esperienza maturata in serie C si cimenteranno adesso con un nuovo percorso. Entrambi hanno firmato un contratto triennale. Il direttore sportivo Gennaro Delvecchio , tuttavia, dopo aver già concluso sei operazioni non sembra avere intenzione di fermarsi. Il barlettano ha praticamente definito il passaggio di Fabrizio Caligara . Il 24enne centrocampista giunge a titolo definitivo dall’Ascoli. Il giocatore firma per due anni con opzione per la stagione successiva. Ieri pomeriggio, intanto, il gruppo di Massimiliano Alvini ha svolto la prima seduta di allenamento nel ritiro di Cascia.

CATANZARO. La punta centrale Pedro Mendes (24) dell’Ascoli andrà al Modena che ha superato anche l’offerta del Catanzaro. I giallorossi non battono ciglio e ufficializzano il primo acquisto stagionale depositando il contratto triennale dell’esterno alto Giovanni Volpe (21), svincolatosi a fine giugno dal Potenza, e orientano le proprie attenzioni su Filippo Pittarello (27), punta centrale del Cittadella, 6 reti e 3 assist nella sua prima stagione in B, anche se c’è concorrenza, e insistono, comunque, con la Juventus per assicurarsi Emanuele Pecorino (23), 4 reti col Südtirol. La sensazione, però, è che il ds Ciro Polito chiuderà per l’attaccante di struttura da affiancare a Pietro Iemmello più in là. Tra Catanzaro e Crotone si concretizzerà nei prossimi giorni lo scambio tra portieri con Andrea Dini (28) che approderà in giallorosso e Andrea Sala (30).

AUTERI CANTA PER LE NUOVE MAGLIE DEL BENEVENTO. Una serata a tinte giallorosse quella di ieri sera, come il cuore dei tifosi della Strega, arrivati in tanti e stipati in Curva Sud. Una serata dedicata all’amore, un claim voluto dal presidente Vigorito e che sarà presente per tutta la stagione. Presentate le nuove maglie, il kit delle tre divise della Nike (più quelle dei portieri) che accompagneranno il Benevento in serie C. La novità è quella prima maglia a strisce orizzontali, che richiama la prima vittoria giallorossa della storia in un playoff: finale per la C1 del 1999 a Lecce contro il Messina. Le altre maglie: una bianca che ha sullo sfondo la formula di Dirac (fisica quantistica) detta appunto “formula dell’amore”, l’altra nera con un motivo con una scia giallorossa dall’alto in basso lasciata da una strega in volo. Serata in parte dedicata (tanti filmati) ai due nuovi acquisti, Manconi e Lamesta, oltre che ai ragazzi della “cantera” promossi in prima squadra, da Prisco ad Avolio, a Veltri, Ciurleo e Sena. Indossatori d’eccezione i portieri Manfredini e Nunziante (classe 2007), poi Berra, Talia e Lanini. Intermezzo a sorpresa quello di mister Auteri che si è improvvisato cantante e ha intonato “o surdat nnammurat”. Manca solo l’ufficialità alla cessione del centrocampista bosniaco con passaporto svedese Nermin Karić (24) al Trapani.

