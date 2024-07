Corriere dello Sport: “Palermo, interesse per Mazzocchi del Napoli. Contatti avviati”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e riporta un nome nuovo per la fascia destra.

Per quanto riguarda la difesa, il Palermo attende nei prossimi giorni la conferma ufficiale per l’arrivo di Niccolò Pierozzi (22), terzino destro in uscita dalla Fiorentina. Le due società stanno attualmente definendo gli ultimi dettagli dell’accordo.

Nel frattempo, il Palermo ha anche mostrato interesse per Pasquale Mazzocchi (28) del Napoli. Mazzocchi sarà valutato da Conte durante il ritiro estivo, e non è ancora certo che lascerà il club partenopeo. Tuttavia, nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra il giocatore e il Palermo.