Serie C Girone C: gol e spettacolo all’Ezio Scida, Crotone-Foggia termina 3-2. La classifica aggiornata

Termina la sfida di Serie C Girone C tra Crotone e Foggia. La sblocca immediatamente il Crotone: Gomez al 9′ insacca in rete il gol del vantaggio. Il Foggia trova immediatamente la rete del pari, Santaniello al 34′ su rigore è freddo e preciso. All’intervallo è 1-1.

Nella ripresa, il match si accende. Cargnelutti e Groppelli portano il match sul punteggio di 3-1. Gli ospiti rispondono al 75′ con Emmausso che realizza il 3-2.

CLASSIFICA

Avellino 69 punti

Audace Cerignola 64

Monopoli – 54 punti

Crotone – 54 punti

Catania – 50 punti

Benevento – 49 punti

Picerno – 47 punti

Potenza – 46 punti

Giugliano – 43 punti

Juventus U23 – 41 punti

Cavese – 38 punti

Trapani – 35 punti

Sorrento – 35 punti

Altamura – 34 punti

Latina – 31 punti

Foggia – 30 punti

Casertana – 26 punti

ACR Messina – 19 punti

Turris – 0 punti

Taranto – 0 punti