Serie A: non c’è storia al ‘Maradona’, il Napoli ne fa tre all’Empoli. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Napoli ed Empoli con inizio ore 20.45. I partenopei cercano immediatamente di indirizzare la gara. Aggressività immediata e fraseggi, anche se le occasioni non fioccano. McTominay al 18′ porta avanti gli uomini di Conte.

Nella ripresa i partenopei dilagano. Lukaku al 56′ trova la via del raddoppio da pochi passi. Passano pochi minuti e Lukaku serve un cross al bacio per McTominay che insacca in rete la propria doppietta personale.

CLASSIFICA

Inter – 71 punti

Napoli – 68 punti

Atalanta – 61 punti

Juventus – 59 punti

Bologna – 57 punti

Lazio – 56 punti

Roma – 54 punti

Fiorentina – 53 punti

Milan – 51 punti

Torino – 40 punti

Udinese – 40 punti

Genoa – 39 punti

Como – 36 punti

Verona – 32 punti

Cagliari – 30 punti

Parma – 28 punti

Lecce – 26 punti

Empoli – 24 punti

Venezia – 24 punti

Monza – 15 punti