Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, per l’ex rosa Tutino torna a splendere il sole. Dopo tre mesi di stop, per la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra, l’attaccante è sempre più vicino al ritorno in campo.

In vista del prossimo match contro la Juve Stabia a Castellammare, Gennaro Tutino potrebbe tornare tra i convocati e quindi ricominciare a calcare il campo.