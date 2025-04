Iachini: «Avuto contatti anche in B, ma poi le squadre hanno ricominciato a fare risultato»

L’ex tecnico rosanero Giuseppe Iachini, è stato intervistato ai microfoni di TuttoBari.com, per parlare del momento dei pugliesi e del campionato cadetto:

Prima un commento sul Bari.

«Questo è un Bari diverso, più forte e più completo. Ci sono alternative valide in ogni reparto e si vede il lavoro fatto sin dal primo giorno di ritiro. La squadra ha costruito un’identità precisa, ed è questo il vero salto di qualità rispetto al passato».

Poi sul campionato cadetto.

«Il campionato è equilibratissimo, basta guardare la classifica: anche chi è a 35 punti può ancora giocarsi qualcosa. Ogni partita ora è una battaglia. Il Bari deve solo pensare a fare punti, senza calcoli. Ogni errore può costare caro, ma la squadra è pronta per questo sprint finale».

Infine sulla possibilità di tornare ad allenare.

«Ho avuto contatti in Italia, sia in serie A che in serie B, e all’estero, ma poi non sono andato perché le squadre hanno ricominciato a fare risultato. Sto aspettando un progetto giusto. Voglio ripartire con qualcosa che abbia senso».