Corriere dello Sport: “Effetto Dionisi è un altro Palermo. A Livigno atteso Henry”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo di Dionisi che ha vinto la sua prima amichevole stagionale a Livigno. I rosanero hanno battuto 10-0 la Rapp. LND Sondrio fornendo una buona prova.

Primo giorno con i colori rosa e nero, ieri, per Dimitris Nikolaou (25). Il difensore greco, che il Palermo ha acquistato a titolo definitivo dallo Spezia nell’ambito di un’operazione che contestualmente ha portato Soleri e Aurelio al club ligure, è arrivato in ritiro a Livigno. Ha raggiunto la Valtellina e ha lavorato in palestra in attesa, in questi giorni, di sostenere i primi allenamenti effettivi con la sua nuova squadra. Aspettando l’ufficialità del suo acquisto, può già considerarsi un giocatore del Palermo. Conosce il tecnico Dionisi, con il quale ha conquistato ad Empoli la promozione in A nel 2021, e potrà dare un contributo importante anche in termini di esperienza.

NEW-ENTRY. E dopo Nikolaou sarà con ogni probabilità Thomas Henry (29) la prossima new-entry a Livigno. L’attaccante francese è in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Verona, club da cui i rosanero potrebbero “pescare” anche Federico Ceccherini (32), centrale difensivo tornato alla base dopo il prestito in Turchia al Fatih Karagumruk.

PRIMA AMICHEVOLE. Ieri, intanto, i rosanero hanno disputato a Livigno la prima amichevole stagionale. E davanti a circa 300 spettatori si sono imposti per 10-0 sulla Rappresentativa LND Sondrio. Era un test utile anche per valutare la tenuta della squadra dopo i carichi di lavoro dei primi giorni in ritiro e il tecnico Dionisi, che ha utilizzato il 4-3-3, può ritenersi soddisfatto.

Prime verifiche. Il centrale difensivo Peda (all’esordio con il Palermo) e Buttaro, schierato come terzino sinistro, gli unici due rosanero in campo per tutta la partita. Indisponibili Desplanches e Ceccaroni. Da valutare Segre, in campo nella ripresa e uscito al 13’ a scopo precauzionale. La prima rete stagionale porta la firma di Ranocchia al 15’ di un primo tempo in cui hanno “timbrato il cartellino” anche Brunori e Insigne, a segno prima su rigore e poi con una splendida conclusione di sinistro. Doppietta anche per Corona che nel secondo tempo ha segnato al 5’ e al 45’. Tra le due reti del giovane attaccante palermitano, gli acuti di Di Mariano, Fella, Di Francesco e Buttaro con un destro a giro di pregevole fattura.