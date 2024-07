Escl. Ds Perugia: «Iannoni? Intesa con la Lazio, ma mancano le firme. Con De Sanctis…»

«Iannoni? C’è un pre-accordo con la Lazio ma ancora non sono stati siglati i documenti, quindi è ancora tutto aperto. Non ci siamo dati una tempistica, si vive alla giornata. Vedremo quali saranno i tempi della Lazio. Non nascondo però che restano alla finestra altre squadre che chiedono informazioni sul ragazzo». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Jacopo Giugliarelli direttore sportivo del Perugia.

Crede che il ragazzo possa essere già pronto per il salto nella massima serie?

«Iannoni ha un modo di applicarsi e qualità fisiche che sono già da Serie A. È chiaro che probabilmente lo step intermedio in una squadra del campionato cadetto di vertice sarebbe il passo ideale per completare il suo percorso di crescita. Non è escluso però che possa già ritagliarsi il suo spazio in A».

Ci sono discorsi aperti con il suo collega De Sanctis?

«Con Morgan sono in ottimi rapporti e abbiamo avuto dei colloqui al pari di altri direttori sportivi. Il Palermo ha tanti giocatori bravi e ci sono giocatori per noi appetibili, ma con contratti troppo onerosi per la Serie C».

