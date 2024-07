Escl. Palermo-Ceccherini: le ultime sulla trattativa

Il futuro del difensore Federico Ceccherini potrebbe essere al Palermo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com il calciatore avrebbe posto i rosanero in cima alla sua lista di preferenze, nonostante le offerte provenienti da Sampdoria e Modena e la concreta pista araba. A sbloccare l’operazione potrebbe contribuire un movimento in uscita nel reparto arretrato della formazione di Dionisi. In caso di fumata bianca Ceccherini potrebbe legarsi alla causa rosanero con un contratto della durata di due anni.

Escl. Palermo: occhi sul difensore dell’Hellas Verona Federico Ceccherini