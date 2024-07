TMW: “Pescara, rinforzo in difesa: in arrivo Andrea Accardi”

Rinforzo in difesa per il Pescara. Come scrive Alessio Alaimo su “TMW” in arrivo Andrea Accardi, classe 95. Il difensore è gia stato allenato da Silvio Baldini a Palermo l’anno della promozione in Serie B. E adesso i due, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, potrebbero ritrovarsi.

Contatti in corso, parti vicine. Accardi, cresciuto nelle giovanili del Palermo è arrivato fino alla prima squadra già nell’era Zamparini per poi essere protagonista della rinascita targata Dario Mirri fino alla gioia della promozione in Serie B al termine di una cavalcata entusiasmante. E dopo le esperienze di Piacenza e Virtus Francavilla ritrova il suo ex allenatore. Un rinforzo per il Pescara. Baldini rinforza la difesa.