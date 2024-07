Sampdoria, UFFICIALE: preso Massimo Coda

La Sampdoria chiude un colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Massimo Coda, che nella scorsa stagione ha segnato 15 gol in 36 presenze con la maglia della Cremonese in Serie B.

Ecco il comunicato:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa C.F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Coda (nato a Cava de’ Tirreni, Salerno, il 10 novembre 1988). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026”.