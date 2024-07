Gasperini chiama Giuntoli: lo vendi a me? Addio Juve e va all’Atalanta: titolare in Champions League

Dalla Juve all’Atalanta per giocare la Champions League. Gasperini vuole puntare su di lui il prossimo anno: sarà titolare.

Giampiero Gasperini punta a un’altra sfida. Dopo aver fatto rinascere giocatori come De Ketelaere dal Milan, Scamacca, e avere preso sotto la sua ala un’altra scommessa come Zaniolo, il tecnico campione d’Europa in carica che ad agosto si andrà a giocare la Supercoppa Europea col Real Madrid, avrebbe puntato un altro giocatore, sempre da una big della Serie A.

L’Atalanta, famosa per la valorizzazione dei calciatori insieme a un tecnico eccezionale non solo tatticamente ma anche nel lavoro sulla testa dei giocatori, potrebbe pescare stavolta dalla Juventus. I bianconeri devono infatti alleggerire la rosa e i nerazzurri sembrano la destinazione perfetta per uno dei tanti giocatori in uscita.

In questo momento tra tutte le offerte quella della Dea sembra la più ghiotta, e secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio adesso l’Atalanta starebbe cercando uomini di esperienza in vista delle tante gare stagioni; soprattutto quelle di Champions League, dove giocatori che hanno vissuto questi palcoscenici possono dare una mano anche a livello mentale.

Atalanta-Juve: parametro zero per Gasperini

Si tratterebbe di un acquisto a parametro zero, visto che Rugani non rinnoverò con la Juventus. Il giocatore, classe 1994, è in partenza dopo avere preso insieme alla società la decisione di non prolungare il contratto. Dopo quasi 9 anni a Torino, arrivato dall’Empoli nel 2015 (parentesi francese a parte), Rugani è pronto a salutare la Juventus e su di lui ci sarebbe proprio l’Atalanta.

La Dea avrebbe chiesto informazioni e in difesa, con l’addio di Palomino, manca esperienza per competizioni importanti come la nuova Champions League. Rugani potrebbe fare al caso di Gasperini e rinascere a 30 anni, ma su di lui ci sono altre due squadre pronte a offrire anche uno stipendio molto ricco al giocatore.

Rugani, Atalanta e non solo: offerte dall’Olanda e dall’Arabia

Non solo da Bergamo le offerte per Rugani. Il giocatore infatti piace anche in Eredivise, come raccontato da Gianluca Di Marzio. Il classe 1994 che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, sarebbe stato cercato dall’Ajax, ma anche da un club della Saudi Pro League. Rugani piacerebbe al Al Shabab, che avrebbe messo sul piatto 6 milioni di euro a stagione per tre anni.

Entro un paio di settimane Rugani dovrebbe decidere il da farsi, considerando che in Arabia il mercato non è ancora aperto. In questo momento l’ormai ex Juve starebbe prendendo tempo per provare a decidere quale sia l’offerta sportiva ed economica più vantaggiosa per lui e per il suo futuro, a 30 anni di età e nel pieno della maturità.