Il fenomeno di Euro2024… in Serie A | Mikautadze obiettivo n°1: prestito con obbligo di riscatto

Mikautadze approda in Serie A. Il protagonista assoluto di Euro 2024 è l’obiettivo numero 1 della società: decisa la formula

Insieme a Kaladze e Kvaratskelia, l’attaccante potrebbe diventare il terzo grande georgiano a giocare nel nostro campionato. E Mikautadze sarebbe in buona compagnia, visto che i connazionali in Italia sono riusciti a entrare nella storia, uno con il Milan alzando al cielo due Champions League e uno Scudetto, l’altro – attuale compagno di nazionale – Mvp del 2023 e storico trascinatore del Napoli scudettato di Spalletti.

Nonostante sarà complicato strapparlo alla concorrenza, il capocannoniere di Euro 2024 infatti sarebbe entrato in queste ore nella lista di mercato di una serie di club di Serie A. Al momento la punta del Metz, uscito dal torneo tedesco sotto i colpi di una spietata Spagna che ha posto fine al sogno georgiano, Mikautadze piace molto in Ligue 1 e non sarà facile per le italiane competere – il classe 2000 è infatti nato a Lione e preferirebbe rimanere in Francia.

Tuttavia il richiamo della Serie A potrebbe convincerlo a fare il grande salto in una big, in un campionato maggiore, per rimettersi in gioco anche in Europa. L’accordo potrebbe essere trovato con il Metz nelle prossime settimane, ma prima il giocatore dovrà decidere se lasciare la Francia o rimanere in Ligue 1.

Mikautadze piace anche in Serie A

Tre gol, tutti su rigore, e capocannoniere dell’Europeo. Un sogno, quello della Georgia trascinata da Mikautadze, spento dalla Spagna ma la nazionale rivelazione dell’Europeo è uscita a testa altissima. Mikautadze è stato uno degli uomini che più ha impressionato della selezione georgiana.

Il giocatore infatti dopo l’exploit, adesso è cercato da diversi club europei, e anche in Serie A ha attirato l’attenzione in maniera importante. Su di lui, secondo quanto emerso nelle ultime ore, ci sarebbe infatti la Roma, ancora alla ricerca di un attaccante. I giallorossi dovranno fare i conti con la valutazione del giocatore, adesso sicuramente lievitata, e un avversario in Ligue 1.

Roma: Mikautadze per l’attacco

La partenza imminente di Lukaku, la fiducia per Abraham ormai finita soprattutto dopo il grave infortunio, hanno portato Ghisolfi e la Roma a guardarsi intorno in ottica prima punta. Dopo aver aggiustato il centrocampo con Le Fèe, adesso i giallorossi si catapulteranno sull’attaccante su cui costruire la prossima stagione.

Su tutti piacerebbe proprio Mikautadze, che però con una valutazione di 20 milioni potrebbe innescare un’asta al rialzo. Su di lui c’è forte il Monaco, e lo stesso 24enne aveva affermato di volere rimanere in Francia. La Roma, che ha già pescato dal Rennes, potrebbe convincerlo grazie al lavoro del connazionale Ghisolfi.