Corriere di Verona: “Hellas, Ceccherini verso Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere di Verona” si sofferma sul futuro di Ceccherini verso il Palermo.

Non soltanto Thomas Henry. Dal Verona, può passare al Palermo anche Federico Ceccherini. Il difensore, rientrato dal prestito al Fatih Karagümrük, interessa al club rosanero. Ceccherini, in gialloblù dal 2020 al 2023, va in scadenza di contratto con l’Hellas il 30 giugno 2025. Le società hanno aperto una trattativa, mentre per Henry l’accordo è vicino. Già in queste ore, o comunque per la fine della settimana, l’attaccante francese passerà al Palermo. La formula è quella del prestito oneroso a 300 mila euro con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A. Intanto in Veronatava la conferma di Daniele Ghilardi.

Tornato da un’ottima stagione in prestito alla Sampdoria, il difensore è un premio dell’Italia Under 21 e Paolo Zanetti nel ritiro di Folgaria chiederà di dargli spazio. Ghilardi piace al Venezia e all’Udinese. Ancora per la difesa, piace anche Facundo Gonzalez, centrale uruguaiano della Juventus. In uscita, i bianconeri sono in contatti per il passaggio di Kevin Lasagna al Mantova. Hellas è interessato anche a Remo Okeecke, reduce dal prestito al Torino: è possibile uno scambio con i granata che coinvolge anche Empoli e Cagliari.