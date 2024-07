Ritiro Palermo, Ranocchia: «Dionisi ha chiesto disponibilità ed entusiasmo»

Sesto giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Filippo Ranocchia è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Ogni allenatore ha le sue idee. Dionisi ha chiesto disponibilità ed entusiasmo. Le richieste tattiche io come tutti saremo pronti a recepirle in campo. L’esordio nella scorsa stagione è stato molto positivo, lavoro affinché non sia un elemento straordinario. Il 4-3-3? Fare la mezzala mi piace molto. Il ruolo mi piace molto. Lavoro ogni giorno per diventare un leader, voglio dare una grande mano alla squadra per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati».