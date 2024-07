Ritiro Palermo, Ranocchia: «Brunori professionista esemplare. Numero 10? Lo voglio rendere mio»

Sesto giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Filippo Ranocchia è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Il numero 10? Di Mariano voleva cambiare, a me è sempre piaciuto il 10. Mi piace la maglia numero 10, indossarlo con questa maglia sarà ancora più speciale. Il primo ricordo che ho è Miccoli col 10, il numero mi piace e lo voglio rendere mio, senza fare paragoni. Brunori? Lo vedo come gli altri, si allena come un professionista esemplare».